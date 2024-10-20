Yıllar sonra BirGün’lük Festival’de yeniden bir aradayız. 25 Ekim’de, bu kez İzmir’de…

Duman, Pinhani, Jehan Barbur, Erdal Güney, Ozan Çoban & Güneş Demir, İdil Meşe ve stand-up gösterisiyle Deniz Göktaş’ın sahne alacağı festival coşkusu yaklaşıyor.

Avantajlı biletlerimizi üç günde tüketen tüm halkımıza dayanışmaları için teşekkür ederiz. Biz de halkın gazetesi olarak bilet fiyatlarımızı sadece 550 TL ile sınırlı tutacağız.

Cumhuriyet bayramı haftasında hep bir ağızdan şarkılar söylemek, umudu yeniden büyütmek için #yenidenbiraradayız

Bilet linki:

https://www.bubilet.com.tr/izmir/etkinlik/birgunluk-festival?srsltid=AfmBOooLcXgj8JwiasUn7NMP3Ds0gghcy7_rvy-ozp75FqR5olmkUI04