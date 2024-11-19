Yıllar sonra dönen filmden rekor açılış

Kültür Sanat Servisi

Ridley Scott imzasıyla 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye dönen Gladyatör efsanesi gişede büyük bir başarı elde etti. Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" 15 Kasım’da vizyona girdi.

Film, dünya çapında 87 milyon dolar hasılat elde etti. Henüz ABD’de vizyona girmeyen yapım, 63 ülkede gişenin zirvesine yerleşti. Gladyatör 2, yönetmen Ridley Scott’ın en büyük açılış hasılatına sahip filmi oldu. Film, ayrıca 453 IMAX salonunda gösterildi ve 7 milyon dolar elde etti. Film, 250 milyon dolarlık bir bütçe ile çekildi.