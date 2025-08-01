Yıllar sonra gelen hak ihlali kararı!

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi. Gezi Davası’nda hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” iddiasıyla 18 yıl hapis cezası verilen Kahraman’ın yeniden yargılanmasına hükmedildi. NOW Haber’in haberine göre, yüksek mahkeme kararı oy çokluğu ile aldı.

AYM’nin, ''hakkaniyete uygun yargılama ilkesi gereği, verilen mahkûmiyet kararlarında illiyet bağının derece mahkemelerince ortaya konulmadığı'' tespitini yaptığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği son kararla birlikte, dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilecek. Bu süreçte Kahraman’ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağına dair nihai karar, yeniden yargılamayı yürütecek mahkeme tarafından verilecek.

TAHLİYE EDİLMELİ

Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, kararı basın aracılığıyla öğrendiklerine dikkat çekti. Kararın Gezi Davası özelinde verilen ilk karar olması nedeniyle önemli olduğunu ifade eden Çiftçi, “Bununla birlikte infazın bir an önce durdurulup tahliye kararının verilmesi gerekiyor çünkü AYM kararları, Anayasa hükmü gereğince kesin ve bağlayıcıdır. Bu noktada kimsenin ‘Bu kararı uygulamıyoruz’ deme durumu yok. Dosyaya kısa karar gönderildikten sonra ilk derece mahkemesi Anayasa hükmü gereğince AYM kararını gereğini yerine getirecektir. Kahraman’ın uzun tutukluluk hali ve sağlık sorunları sebebiyle bir önce tahliye edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Çitfçi şunları söyledi: “Bu kararla birlikte, uzun süredir iddia ettiğimiz ‘Bu yargılama adil değildir’ tezimiz Türkiye'nin en yetkili mahkemesi tarafından teyit edilmiş oldu. Tam da söylediğimiz gibi isnat edilen suç ile sanık arasında bağ kurulmamış olması nedeniyle bu karar verildi. Haliyle, Tayfun Kahraman'ın bu zamana kadar geçirdiği 39 ayı aşkın tutukluluğu da haksız hale gelmiş oldu. Kahraman yeniden yargılanacak, ancak an itibariyle hükümlü değil yalnızca sanıktır. Yeniden yargılandığı sürede yattığı süre göz önünde tutularak tahliye edilmesi hem hukuki hem de insani olarak doğru olandır. Bir an önce yerel mahkemenin AYM kararı doğrultusunda adım atmasını bekliyoruz.”

Şehir plancısı Tayfun Kahraman, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarında Taksim Dayanışması adına aktif rol almıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022 tarihli kararıyla Kahraman’ı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklanmasına karar vermişti. Gezi Davası avukatları, Haziran 2022’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) hak ihlali başvurusu yapmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 28 Aralık 2022’de yerel mahkeme kararını onamıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 28 Eylül 2023’te hükmü kesinleştirerek infaz sürecini başlatmıştı.