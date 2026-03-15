Yıllar süren boşanma davaları için yeni formül

12. Yargı Paketi kapsamında boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması için yeni bir yöntem gündeme geldi. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre düzenlemeyle, tarafların mahkeme önünde boşanma iradesini ortaya koyduğu durumlarda dosyanın arabuluculuğa yönlendirilmesi planlanıyor.

Arabuluculuk sürecinde hazırlanacak tutanağın nüfus müdürlüğüne iletilmesiyle boşanma kararının kesinleşmesi öngörülüyor. Böylece yıllarca sürebilen çekişmeli boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor.

AYRI BİR YARGILAMA SÜRECİ

Boşanmanın ardından ortaya çıkan nafaka, velayet ile maddi ve manevi tazminat gibi anlaşmazlıkların ise ayrı bir yargılama sürecinde ele alınmaya devam edeceği belirtiliyor.

Öte yandan 2017’den bu yana uygulanan arabuluculuk sisteminde yaklaşık 2 milyon 54 bin dosyada uzlaşma sağlandığı ve başarı oranının yüzde 83 olduğu ifade ediliyor. Yeni düzenlemeyle arabuluculuk uygulamasının kapsamının daha da genişletilmesi amaçlanıyor.