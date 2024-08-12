Yıllara göre ortalama Dolar/TL Kuru nedir?

Türkiye'de yaşanan bir dizi gelişme, Dolar/TL kurunda yıllar içinde değişime yol açtı. Türkiye'nin uygulamakta olduğu ekonomik model, yurtiçi ve yurtdışında yaşanan gelişmeler Dolar/TL'deki fiyat dalgalanmalarında etkili oldu. Peki, yıllara göre Dolar/TL kuru nedir?

YILLARA GÖRE ORTALAMA DOLAR/TL KURU

YIL ORTALAMA DOLAR/TL KURU 1950 YILI DOLAR/TL 2,8 1951 YILI DOLAR/TL 2,8 1952 YILI DOLAR/TL 2,8 1953 YILI DOLAR/TL 2,8 1954 YILI DOLAR/TL 2,8 1955 YILI DOLAR/TL 2,8 1956 YILI DOLAR/TL 2,8 1957 YILI DOLAR/TL 2,8 1958 YILI DOLAR/TL 2,8 1959 YILI DOLAR/TL 2,8 1960 YILI DOLAR/TL 9,0 1961 YILI DOLAR/TL 9,0 1962 YILI DOLAR/TL 9,0 1963 YILI DOLAR/TL 9,0 1964 YILI DOLAR/TL 9,0 1965 YILI DOLAR/TL 9,0 1966 YILI DOLAR/TL 9,0 1967 YILI DOLAR/TL 9,0 1968 YILI DOLAR/TL 9,0 1969 YILI DOLAR/TL 9,0 1970 YILI DOLAR/TL 11,3 1971 YILI DOLAR/TL 15,0 1972 YILI DOLAR/TL 14,0 1973 YILI DOLAR/TL 14,0 1974 YILI DOLAR/TL 13,7 1975 YILI DOLAR/TL 14,3 1976 YILI DOLAR/TL 15,9 1977 YILI DOLAR/TL 17,8 1978 YILI DOLAR/TL 24,1 1979 YILI DOLAR/TL 37,6 1980 YILI DOLAR/TL 76,0 1981 YILI DOLAR/TL 110,2 1982 YILI DOLAR/TL 160,9 1983 YILI DOLAR/TL 224,0 1984 YILI DOLAR/TL 364,9 1985 YILI DOLAR/TL 518,3 1986 YILI DOLAR/TL 669,4 1987 YILI DOLAR/TL 855,7 1988 YILI DOLAR/TL 1.420,8 1989 YILI DOLAR/TL 2.120,8 1990 YILI DOLAR/TL 2.607,6 1991 YILI DOLAR/TL 4.169,9 1992 YILI DOLAR/TL 6.887,5 1993 YILI DOLAR/TL 10.986,0 1994 YILI DOLAR/TL 29.704,3 1995 YILI DOLAR/TL 45.673,5 1996 YILI DOLAR/TL 81.083,6 1997 YILI DOLAR/TL 151.429,0 1998 YILI DOLAR/TL 260.040,1 1999 YILI DOLAR/TL 420.126,2 2000 YILI DOLAR/TL 623.704,0 2001 YILI DOLAR/TL 1.225.411,8 2002 YILI DOLAR/TL 1.505.839,5 2003 YILI DOLAR/TL 1.493.067,8 2004 YILI DOLAR/TL 1.422.341,2 2005 YILI DOLAR/TL 1,3408 2006 YILI DOLAR/TL 1,4311 2007 YILI DOLAR/TL 1,3015 2008 YILI DOLAR/TL 1,2929 2009 YILI DOLAR/TL 1,5471 2010 YILI DOLAR/TL 1,5004 2011 YILI DOLAR/TL 1,6700 2012 YILI DOLAR/TL 1,7925 2013 YILI DOLAR/TL 1,9013 2014 YILI DOLAR/TL 2,1879 2015 YILI DOLAR/TL 2,7200 2016 YILI DOLAR/TL 3,0212 2017 YILI DOLAR/TL 3,6477 2018 YILI DOLAR/TL 4,8120 2019 YILI DOLAR/TL 5,6710 2020 YILI DOLAR/TL 5,8530 2021 YILI DOLAR/TL 8,8613 2022 YILI DOLAR/TL 16,5557 2023 YILI DOLAR/TL 24,0101

Kaynak: TC Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı

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