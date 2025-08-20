Yıllarca içinde saklamış: AKP’ye geçen belediye başkanın Erdoğan aşkı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek AKP'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgüleriyle gündemde.

Kısa süre önce AKP'ye katılan Yılmaz, partinin bir etkinliğinde konuşma yaptı.

Yılmaz konuşmasında "Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın lideri olduğunu" söyledi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"“Davam, 15 Temmuz’da tanklar namlusunu şakağına dayadığında ‘Gelecekleri varsa görecekleri de vardır’ diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır. Rol modeliniz sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir.”

HAKKINDAKİ SORUŞTURMA KAPATILMIŞTI

Yılmaz'ın AKP'ye katılma süreci kamoyunda çokça tartışılmıştı.

20 Ocak 2025'te hakkında soruşturma başlatılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında 30 Ocak 2025'te de AKP Şehitkamil İlçe Başkanı da suç duyurusunda bulunmuş ve dosyalar birleştirilmişti.

8 Nisan 2025'te CHP'den istifa eden Yılmaz hakkındaki soruşturmada 23 Mayıs 2025'te "kovuşturmaya yer yok" kararı çıkmıştı.

Umut Yılmaz, 14 Ağustos 2025'te aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu diğer 5 CHP'li belediye başkanıyla birlikte AKP'ye katılmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ, İHALEDE USÜLSÜZLÜKLE GÜNDEME GELDİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Umut Yılmaz hakkında, belediyenin asfalt ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu açıklamıştı.

CHP'li Öztürkmen, Yılmaz'ın CHP'den istifa etmesinin ardından, Şehitkamil Belediyesi'nin 1.8 milyar liralık asfalt ihalesi düzenlendiği, bu ihalede ise yolsuzluk yapıldığı öne sürmüştü.

İhale en az teklifi sunan firma yerine, AVOS Grup'a verilerek en az 190 Milyon TL’lik kamu zararı oluşturulduğu iddia edilmişti.

UMUT YILMAZ ERDOĞAN HAKKINDA DAHA ÖNCE NE SÖYLEDİ?

Yılmaz, 2018 yılında yaptığı konuşmada Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

O dönemde CHP Şehitkamil İlçe Başkanı olan Yılmaz, Erdoğan’a “Sayın cumhurbaşkanımızın siyasi rakiplerine oyunlar oynayarak onları egale etmesini doğru bulmuyorum” ifadeleriyle seslenmişti.

Yılmaz, şunları söylemişti:

“(…)Ancak ben bir ilçe başkanı olarak mertçe savaşmak istiyorum, eşit bir şekilde yarışmak istiyorum. Bir ilçe başkanı olarak bu benim isteğimken sayın cumhurbaşkanımızın siyasi rakiplerine oyunlar oynayarak onları egale etmesini doğru bulmuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım kızgınız size, dilinizi seviyesiz ve hoşgörüsüz buluyoruz. ‘Hayır’ dedik terörist olduk, eşek olduk hatta en son tezek olduk. Tabi bu demokrasiyi tam olarak anlayamamanızdan kaynaklanıyor hala demokrasiyi araç olarak görüyorsunuz ama demokrasinin amaç olduğu millet ittifakında bizim gibi düşünmeyenleri nasıl değer verdiğimizi sizde 24 Haziran’dan sonra hep birlikte göreceğiz. Ben AKP’li arkadaşlarıma, komşularıma sesleniyorum, bizler sizler gibi düşünmeyen insanlarız ama bizler sizlerin yakınıyız, dostuyuz. Benim anneme, kardeşime, abime, yoldaşıma tanıdığım herkese hakaretler eden, küfürler eden bir insanı biz yerinden indirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım üstün bir ırk değilsiniz bizlerden daha değerli de değilsiniz sadece cumhurbaşkanısınız. Bu size sizin gibi düşünmeyen insanlara ağır hakaretler etmenizi gerektirmez. Bakın önümüzde bir ramazan ayı var sevgi hoşgörü ayıdır, muhtemeldir ki sayın cumhurbaşkanımızı sürekli olarak televizyonlarda göreceğiz. Ancak sayın cumhurbaşkanım sizlerden lütfen bu televizyonları çocuklarımızın da izlediğini bir anda olsa unutmayın. Sayın AKP Genel Başkanı 2002 yılında demokrasinin o zaman size ihtiyacı vardı CHP olarak biz sizi başbakan yaptık bunu da hiçbir zaman unutmayın. Burada bulunan kişiler sadece üyesi olduğu partilerin seçime girmesini istemiyoruz. Bizim gibi düşünmeyen insanların da seçime girmesini istiyoruz. Demokrasiye sahip çıkmak isteyen tek adam rejimine hayır diyen herkese ilçe seçim kurullarına davet ediyoruz.”