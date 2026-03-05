Yıllarca istismar edilmişlerdi: Ölü bulunan anne ile kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri dün Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından dün toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çelik'in kucağındaki kızıyla taksiye bindiği ve sahilde araçtan indiği görülüyor.

Yıllarca istismar edilmişlerdi: Ölü bulunan anne ile kızının son görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/PNP9vgigJb pic.twitter.com/l06bFKyO7e — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 5, 2026

"İNTİHAR DEMEYİN" DEMİŞTİ

Anne Çelik yıllar önce çocuk yaşta Ayhan Şengüler tarafından istismar edilmişti. Çelik, daha sonra Ayhan Şengüler ile evlendirilmişti. Evliliğin ardından doğan Hifa İkra Şengüler'in de Ayhan Şengüler tarafından 3 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürülmüştü. Açılan dava devam ederken Ayhan Şengüler'in tutuksuz yargılanması üzerine Anne Çelik, adalet nöbetine başlamıştı.

Bir süredir İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önündeki adalet nöbeti tutan ve kamuoyundan destek isteyen Çelik, "Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” demişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ise aileye danışmanlık hizmeti ve ekonomik destek sağlandığını öne sürse de Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, “Anne, yaşanan ihmallerden söz etmeye çalıştığı her durumda ilgili kurumlar tarafından örtük biçimde çocuğunun elinden alınacağı tehdidiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bugün ‘destek’ adı altında yapılan ziyaretler bu gerçeği ortadan kaldırmamaktadır” sözleriyle tepki göstermişti. Dernek’ten yapılan açıklamada sunulduğu iddia edilen danışmanlık ve ekonomik desteğin niteliksiz olduğu belirtilmişti.