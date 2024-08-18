Yıllardır aynı filmi izliyoruz: İktidarın beceriksizliği ormanları kül ediyor

Ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken başta İzmir olmak üzere Bolu, Aydın, Karabük ve Muğla’daki yangınlar yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) önceki gün ve dünden bu yana ülke genelinde 69 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Muğla'daki 5 orman yangınını söndürme çalışmaları ise dün de devam etti.

MÜDAHALE YETERSİZ

En büyük yangın İzmir’de yaşandı. 15 Ağustos tarihinde Karşıyaka’nın Yamanlar Mahallesi’nde çıkan yangın devam ederken kent teyakkuza geçti. Yangın sanayi siteleri ve yerleşim yerlerine sıçrayarak büyük hasara yol açtı. 16 ev tamamen yanarken 87 ev ve 45 işyeri tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da yangınlara yeterli müdahalenin yapılamadığını belirtti. Tugay şunları kaydetti: ‘’Yangın gece başladığı için o anda etkili müdahale edilemediğini sonra gündüz erken saatlerde rüzgar da hızlı bir yayılım gösterirken rüzgar ve duman nedeniyle yeterli müdahalede bulunulamadığını biliyorum. Bunu bizzat kendimiz gözlemledik. Ancak öğleden sonraki saatlerde hava iyiydi, durgundu. Bazı yerlerde yangın kolayca söndürülebilir gibiydi. Ama oralara da yeterli müdahale olmadı. Geç kalındı diye düşünüyorum.

Yangınların sayısının artmasının ve söndürülememesinin gerekçelerini 4 maddedeyle açıklayan Ormancılık Politikası Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmış, maddeleri şöyle sıraladı:

1- Yanan orman alanlarının artmasının nedeni iktidarın yanlış ormancılık politikaları

2- Kent yangınlarını daha fazla görmemizin nedeni yanlış yerleşim politikaları

3- Yangın riskli iller, muhalif belediyelerde olduğu için bu iller yangınla mücadeleden dışlanıyorlar.

4- Yangına erken müdahalede başarısızlığın en önemli nedeni, mücadele bütçesinin 2019’dan beri ekonomik kriz bahanesiyle azaltılmış olması veya bütçeyi çok şişirip bütçe kalemindeki alımların çoğunu yapmamaları.

BirGün’e konuşan Atmış, iktidarın orman politikalarının yanlışlığına da dikkat çekti. Ormanın içerisine kent yapılırsa kent yangınlarının da doğal olarak artacağını belirten Atmış, “Binaları vev yolları tekniğine göre yapmalısınız. Ancak ne yazık ki buna göre de yapmadılar” dedi.

İKLİM KRİZİ BÜYÜK TEHLİKE

Atmış, orman yangınlarının çıkışındaki temel etkenlerden birinin de iklim krizi olduğunu belirtti. Atmış, “İklim krizi, yangın sezonunu uzatıyor ve yangınların şiddetini artırıyor. Hükümetin ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ormancılık politikalarının yetersizliği, yangınların söndürülmesinde büyük zorluklar yaratıyor. İklim krizinin etkisiyle ortam kurak, hava sıcak, nem açığı var ve bitkiler kurumuş durumda. En küçük bir ateşle buluşmada yangın oluşması için her türlü koşul hazır, yangınlar daha hızlı yayılıyor ve mega yangınlar oluşuyor” dedi.

Yangınların söndürülmesindeki en büyük engellerden birinin muhalif belediyelerin dışlanması olduğunu ifade eden Atmış şöyle konuştu: “Yangın çıkan iller genelde muhalif belediyelerin olduğu şehirler. 2012’de şehir yasası değiştikten sonra belediyeler sadece kent merkezlerinde değil, aynı zamanda kırsal alanlarda da etkili oldular ancak orman yangınlarıyla ilgili bir yetkileri yok, çünkü muhalifler. Yangına müdahale etmede, destek almada dışlanıyorlar merkezi hükümet tarafından. Merkezi yönetim de bütün suçları bir de bu yerel yönetimlere atıyor.”

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EKSİKLİK HAVA MÜDAHALESİNDE Mİ?

Orman yangınlarına müdahaledeki en büyük tartışma konularından biri de hava araçları. Birçok kesim yangının hava araçlarının müdahalesinin eksikliği nedeniyle büyüdüğünü iddia ederken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Defalarca anlatmaya çalıştım. Yeni yangın rejiminde uçak ve helikopteriniz olsa da fayda etmez” diyen Prof. Dr. Tolunay,” Ülke genelinde 105 helikopter,26 uçak var. Tarihimizin en büyük yangınla mücadele hava filosuna sahibiz ama yangınları söndüremiyoruz. Söndürme değil yangın çıkmaması için çabalamalıyız” ifadelerini kullandı.

Gece görüşlü helikopterlere ilişkin de paylaşımda bulunan Tolunay, “Gece görüşlü olan helikopter değil, pilotların kaskıdır. Parlak ışıkta bu gözlükler kullanılamaz. Ek olarak gündüz bir rota belirlenip gece bu rotada bir bakıma kör uçuşla yangınlara müdahale edilebilir. Ancak her ikisi de çok zor uçuşlardır. Cesaret ve deneyim ister” dedi.

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DÖRT BİR TARAF YANIYOR

Bolu’nun Göynük ilçesi, Aydın’ın Bozdoğan ilçesi ve Karabük’ün Ovacık ilçesinde de yangınlara karşı çalışmalar devam ediyor. Manisa’nın Gördes ilçesindeki yangınlar nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi. Muğla’nın Beçin ve Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise hızla büyüdü ve Çamovalı Mahallesi boşaltıldı. Öte yandan Milas’taki yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ise önceki gün saat 09.51’de başlayan orman yangını dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı.