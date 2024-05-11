Yıllardır bitmeyen proje ‘müjde’ oldu

2010’da yapımına başlanan ve 825 milyon TL harcanan Karasu Demiryolu Projesi bitirilemedi. 2024 itibarıyla yüzde 23’ü tamamlanan proje başka bir projeye dahil edilerek, bu sene yeniden “müjde” olarak duyuruldu.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarlarında olağan hale gelen kaynak israfı, bu kez de Karasu Demiryolu Projesi’nde yaşandı. 2010 yılında 360 milyon TL harcama öngörüsüyle temeli atılan ve 25 ayda bitirileceği belirtilen proje, kördüğüm halini aldı. Toplam 360 milyon TL olarak duyurulan projenin yapım maliyeti 465 milyon TL aşılsa da proje halen tamamlanamadı. Projenin akıbetine yönelik açıklamalar ise “Yurttaşla dalga geçiliyor” yorumlarına neden oldu.

2010 yılında ihalesi yapılan projenin 25 ay içinde tamamlanacağı kaydedildi. Ancak 2024 itibarıyla projedeki ilerleme oranının yalnızca yüzde 23 olduğu öğrenildi. Sayıştay, proje kapsamında kullanılan toplam kaynağın ise 825 milyon TL olduğunu tespit etti.

GECİKMEYİ ÖRTME ÇABASI

Kördüğüm halini projedeki gecikmeyi örtme çabası ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Öngörülen maliyetten 465 milyon TL harcanmasına karşın 14 yılda bitirilemeyen projenin, “Arifiye-Karasu Demiryolu” projesine dâhil edilerek bir kez daha, “müjde” olarak duyurulduğu tespit edildi.

,Projedeki yılan hikâyesini TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Ayça Taşkent’e verilen yanıt da iktidarın kördüğümü saklama çabasını bir kez daha gözler önüne serdi. Projeye yönelik detaylı sorular içeren önergeye sadece, “Karasu Demiryolu Projesi Yapım işine ilişkin yüklenici firma ile imzalanan sözleşme, bahse konu işin sadece altyapı imalatlarını kapsamaktadır. Stratejik nitelikteki projenin uluslararası standartlarda emniyetli bir demiryolu olarak inşası ve işletmeye açılması için çalışmalar devam etmektedir” yanıtı verildi.

ÇÖKEN İLLÜZYON

Soru önergelerine, “Hesap verilebilirlik ve denetimden uzak, şeffaflıkla alakası olmayan yanıtlar” aldıklarını kaydeden Taşkent, “Bu da yasama faaliyetlerinin ve biz milletvekillerinin bölge adına çalışma yapmalarını engellenmesi niyeti taşıyor” dedi. Karasu Demiryolu Projesi’ni, “iktidarın kördüğüm olmuş işlerinden biri” olarak nitelendiren Taşkent, şu ifadeleri kullandı:

“Arifiye’den başlayıp Karasu limanına kadar devam edeceği söylenen ve ihalesi 2010 yılında yapılan Karasu Demiryolu Projesi bir türlü tamamlanamadı. İki sene gibi sürede tamamlanacağı söylenen bu proje hâlâ tamamlanmamışken şimdi yeni bir projeye dâhil ediliyor ve bu da ‘müjde’ olarak sunuluyor. Karasu Demiryolu Projesi için ne kadar bütçe ayrıldı, bunun ne kadarı kullanıldı, proje niçin tamamlanamadı, öngörülen harcama miktarı aşıldı mı, kamunun bu proje sebebiyle uğradığı zarar ne kadardır gibi sorularımıza ise yine yanıt alamadık. Mega projeler diye yola çıkıp, yurttaşın cebinden aldıklarını müjde diye yurttaşa pazarlamaya çalışıyorlar. Ama yarattıkları bu illüzyon çöktü, artık herkes sırtındaki bu yükün bu kamburun farkında ve bundan kurtulmak istiyor.”