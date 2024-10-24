Yıllardır halkı zehirleyen kaçak santral BirGün yazınca yıkıldı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yıllardır halkı zehirleyen kaçak beton santralı, BirGün haber yaptıktan sonra yıkıldı.

Teknik Beton isimli şirkete ait olan santrala, ilk olarak 27 Kasım 2023’te para cezası kesildi. 29 Kasım 2023’te kesilen ikinci para cezasının ardından Nilüfer Belediyesi Encümeni tarafından 20 Aralık 2023’te yıkım kararı alındı. Yıkım kararı Teknik Beton’a 22 ay önce tebliğ edildi ancak yıkım işlemi gerçekleştirilmedi.

Nilüfer Belediyesi, Kaymakamlık, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne, kaçak tesisin yıkım kararı bulunduğu ancak ekipman yetersizliği nedeniyle yıkılamadığının bilgisini verip ekipman desteği istedi. Ancak, kurumlar yıkımı gerçekleştirecek ekipmanları olmadığını iddia ederek yanıt verdi.

DEFALARCA MÜHRÜ SÖKTÜLER

1 Ağustos 2024’te belediye, ruhsatsız kaçak beton santralını kapatma kararı aldı. Ancak kapatma kararına rağmen beton santralı bu süreçte çalışmaya devam etti. Santralın çalışmaya devam ettiğini tespit eden ilçe belediyesi 15 Ağustos’a kadar santralı tam beş kez daha mühürledi. Ancak şirket her seferinde mührü söktü.

SÖKÜM VE YIKIM İŞLEMİ BAŞLADI

Tüm bu skandallarda zinciri BirGün, 7 Ekim’de “Zehir saçtı, dokunulmadı” başlığıyla haberleştirdi. Olayın gündem olmasının ardından beton santralında söküm ve yıkım işleminin başladığı bildirildi.

YILLARCA HALKI ZEHİRLEDİLER

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Levent Özdemir’in hazırladığı raporla bölge halkının nasıl zehirlendiği gözler önüne serildi. Raporda, beton santrallarının yerleşim yerlerinde en az 3 bin metre uzakta kurulması gerekirken bu beton santralının evlere sadece 100 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Bu tür beton üretim tesislerinin hava kirliliğine neden olduğunun altı çizilen raporda şunlar sıralandı:

“Şehir içindeki bu tesis, astım, kronik bronşit, solunum ve kardiyovasküler hastalıklar gibi hava kirliliğiyle ilişkili hastalıklara yol açabilir. Çevre sakinlerinin hastalıklarının ilerlemesine dair şikâyetlerin arttığı görülebilir. Bu olumsuzluklar özellikle bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanları daha fazla tehlikeye atacaktır. Beton tesisi şehir merkezinde olduğu için gürültü kirliliğini de artırıyor. Bu da çevre sakinlerinin stresini artırarak, yaşam kalitesini düşürüp uyku bozuklukları, anksiyete ve hipertansiyon gibi birçok hastalığa neden olabilir.’’

FETÖ’DEN CEZA ALDI

Santralın ortaklarından Abit Danışman, FETÖ üyeliğinden hapis cezası almıştı. Danışman’ın avukatı ise “Müvekkilim hüküm giydikten sonra karara itiraz edildi ve devam eden hukuki süreçler müvekkilimin beraatı ile sonuçlandı” demişti.