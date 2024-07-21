Yıllardır kayıp ceset, 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın temelinden çıktı

6 Şubat depremlerinde yıkılan bir evin temelinde, 10 sene önce kaybolan Hüseyin B.'nin cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Malatya’da 10 sene önce kaybolan bir erkeğin cesedi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evin temelinde bulundu. Biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Olay Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi’nde meydana geldi. 2014 yılında aniden ortadan kaybolan Hüseyin B.’den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine ihbar ederken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de olaya dair çalışma başlattı. Kayıp şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Hüseyin B.’nin eskiden evli olduğu H.G. isimli kadının ikametinde arama yaptı ancak şahsa dair herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Ekipler, depremlerde H.G.’nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama yaparken, aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu tespit edildi.

Hüseyin B.’nin cesedi, olay yerindeki incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube’deki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.