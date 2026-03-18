Yıllık hedefin 3 katı 2 ayda kesildi

Bütçede dikiş tutturamayan hükümet, para cezalarına yükleniyor.

Yılın tamamı için 348 milyar 398,6 milyon lira para cezası geliri öngörülürken daha yılın ilk iki ayında 1 trilyon 49 milyar 883,8 milyon liralık ceza kesildi. Böylece iki ayda kesilen ceza tutarı, yıllık hedefin yaklaşık 3 katına çıktı. Buna karşın tahsilat son derece düşük kalarak kesilen cezanın yalnızca yüzde 4,1’ini karşılık gelen 42,6 milyar lira oldu.

Tahsilat sorununa rağmen para cezaları, Hazine için önemli bir kaynak haline geldi. Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 774,3 milyar liralık para cezası kesilmişti. Bu yıl aynı dönemde kesilen ceza tutarında yüzde 35,6 artış yaşandı.

Vergi, idari, yargı, pay ayrılan idari para cezaları olmak üzere dört ana başlıkta Şubat sonu itibarıyla kesilen ceza toplam 1 trilyon 49 milyar 883,8 milyon lirayı buldu. Bunun 637,8 milyar lirasını vergi cezası, 80 milyar lirasını yargı para cezaları, 275 milyar lirasını idari para cezaları, 55 milyar lirasını trafik cezalarını da kapsayan pay ayrılan idari para cezaları, 549 milyon lirasını da diğer cezalar oluşturdu. Bu cezaların yüzde 4,1’i olan 42,6 milyar liralık bölüm tahsil edildi.

En yüksek oran yüzde 20,9 ile pay ayrılan idari para cezalarında görüldü. Yılın tamamında para cezalarından 348,4 milyar lira gelir beklenirken iki ayda bunun yüzde 12,2’si kasaya girdi.

CEZANIN BÜYÜĞÜ TRAFİKTE

Tahsilatta ağırlığı trafik cezaları oluşturdu. Yılın tamamı için 73,3 milyar lira olarak beklenen trafik cezası gelirine karşılık, 55,9 milyar liralık ceza kesildi. Geçen yılın aynı döneminde kesilen trafik cezası tutarı 39,9 milyar liraydı. Bir yılda trafik cezalarındaki artış yüzde 39,8 oldu. 11,7 milyar liralık trafik cezası toplandı. Böylece yıl sonu için hedeflenen gelirin yüzde 15,9’u Ocak-Şubat ayında toplandı.