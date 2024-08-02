Yıllık tam 10 bin TL doğalgaza gidecek

Eylül 2022’den bu yana iktidarın seçim malzemesi olarak kullandığı doğalgaza yüzde 38 zam yapıldı. Dünyada doğalgaz fiyatları gerilerken döviz kurunun durağan seyrettiği bir dönemde doğalgaz zamlandı.

Tüm dünyada doğalgaz fiyatlarında indirimler yaşanırken Türkiye’de zam geldi. Geçen ay elektriğe gelen yüzde 38 zammın ardından doğalgaz da aynı oranda zamlandı.

BOTAŞ doğalgaza ağustos itibarıyla yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu. Döviz kurunda yaşanan durağanlık ve küresel piyasada doğalgaz fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle zam, genel seçimler öncesi yapılan indirimlerin ve seçim dönemi yapılan sübvansiyonların geri alınması olarak yorumlandı. Çünkü dünya genelinde doğalgaz fiyatlarında yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 30, aylık ise yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı.

Döviz kurunda ise yerel seçimlerin gerçekleştiği mart ayından bu yana 32-33 lira arasında durağan bir seyir izleniyor. BOTAŞ’ın açıklamasına göre konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildi. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi.

HİSSEDİLEN ZAM AÇIKLAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışların birim gaz alım bedeline yansıyan artışlar olduğu belirtildi. Yüzde 38'lik artışın, konutlarda tüketilen gazın bedeline yansımasının ortalama yüzde 24,4 düzeyinde olacağı vurgulandı. Böylece doğalgaz fiyatları bir buçuk yılın ardından yükseldi.

SEÇİM İNDİRİMLERİ GERİ ALINDI

Genel seçimlerin yapıldığı 2023 yılının ilk dört ayında konut ve küçük işletmelerin, tükettiği gazın fiyatı aynı kalırken, şubat, mart ve nisan aylarında yapılan üç indirimle, sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 40,1, elektrik santrallarında kullanılanda ise yüzde 44,4 indirim yapıldı. Nisan 2023’te ise bütün konut tüketicilerine bedava doğalgaz verildi. 2024 Nisan sonuna kadar konut tüketicilerinin aylık 25 metreküpe kadar olan tüketimi faturalandırılmadı.

Aynı senaryo, 2019 Mart ayında yapılan yerel seçimler öncesinde de uygulandı. İktidar, seçim yatırımı olarak BOTAŞ’ın doğalgaz satış tarifelerinde konutlar ve küçük işletmeler için yüzde 10, elektrik santralları için yüzde 8,8 indirim uygulattı. Ancak, seçimlerden sonra yapılan zamlarla, 2019 içinde doğalgaz satış fiyatları konut ve küçük işletmeler için yüzde 41,1, büyük sanayi için yüzde 14,1, elektrik santralları için yüzde 3,8 arttı.

YILLIK FATURA 10 BİNE DAYANACAK

Yapılan zamla birlikte Ankara'da bir metreküp doğalgazın fiyatı KDV ve ÖTV ile birlikte 9,29 TL oldu. GAZBİR'in 2023 raporunda yer alan bilgiye göre ise Ankara'da bireysel ısıtma için yıllık tüketim ortalama bin 69 metreküp civarında gerçekleşti. Böylece başkentteki bir hanenin yeni bir zam gelene kadar yıllık ortalama doğalgaz faturası 9 bin 932 TL olacak.