Yılmaz Büyükerşen'in de yargılandığı "haksız mal edinme" davası başladı

Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında olduğu 4 kişinin Anadolu Üniversitesi'nin vakfına bağlı şirketleri güveni kötüye kullanarak zarara uğrattığı ve haksız mal edindiği iddiasıyla yargılandığı dava başladı.

Anadolu Üniversitesinin vakfına bağlı şirketleri güveni kötüye kullanarak zarara uğrattığı ve haksız mal edindiği iddiasıyla Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 4 kişinin yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet D. ile tarafların avukatları katıldı. Yavuz T, Çetin K. ile Erol Nezih O. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmayı, AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak, AKP Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır da izledi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULMASI TALEBİ

Büyükerşen, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, daha önce savcılıkta verdiği ifadenin doğru olduğu söyledi.

Ahmet D. ise suçlamaları kabul etmediğini, daha sonra savunmasını yazılı olarak sunacağını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, Büyükerşen ve Ahmet D'nin mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi.

Savcının mal varlığına tedbir konulması yönündeki talebini kabul etmeyen hakim, duruşmayı ekim ayına erteledi.

İDDİANAMEDEN

Davanın iddianamesinde, Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı taşınmazların Anadolu Üniversitesinden kaynak edinilmesine rağmen ailenin vakıf şirketlerindeki hisselerinin artırılması suretiyle ve şirketler vasıtasıyla Yılmaz Büyükerşen ve ailesine mülk olarak geçirildiği, rayiç bedellerin altında yapılan satışlardan vakfa ait şirketlerin 876 bin 16 lira zarara uğratıldığının tespit edildiği aktarılıyor.

Söz konusu vakıf şirketinin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan mülkünün 13 milyon 500 liraya satıldığı, bu paranın başka bir vakıf şirketindeki payını artırmada kullanıldığı kaydedilen iddianamede, bu suretle bir şirketinin içinin boşaltılarak lokomotif olan başka bir şirketin yüzde 50 payına ve 200 milyon liralık mal varlığına hakim olunduğu, böylelikle vakıf ve şirketlerin hisse değerleri azalırken Büyükerşen ve ailesinin sahip olduğu şirketin hisse tutarının 10-15 kat artırıldığı bildiriliyor.

İddianamede, Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet D'nin "güveni kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 2 kez olmak üzere 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası, "haksız mal edinme"den 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası, Büyükerşen'in damadı da olan Yavuz T. ile Erol Nezih O. ve Çetin K. hakkında ise "güveni kötüye kullanma"dan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor.