Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu belli oldu

Fatoş Güney'in 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' adlı kitabından uyarlanacak Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu belli oldu. Oyuncu İsmail Hacıoğlu filmde, "Yılmaz Güney"i canlandıracak.

Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Yılmaz Güney’in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak sinema filminin hazırlıkları devam ederken, başrol oyuncusu da belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde de rol alan oyuncu İsmail Hacıoğlu, "Yılmaz Güney"i canlandıracak.

Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.

İsmail Hacıoğlu’nun hazırlığa başladığı Yılmaz Güney filminin 2025 yılı başında sete çıkması planlanıyor.

Ahmet San’ın yapımcılığını üstlendiği film, Fatoş Güney’ın 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' kitabından yola çıkılarak çekilecek.