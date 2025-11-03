Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

61 yaşındaki şarkıcı Yılmaz Morgül'ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkan Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaştı. Morgül, paylaşımında sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Morgül, 3 gün boyunca burada tedavi olmak zorunda olduğunu söyleyerek, "Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor" dedi.

Morgül'ün çektiği videoda nefes almakta zorlandığı ve konuşurken güçlük çektiği görüldü.