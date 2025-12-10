Yılmaz Özdil eleştirdi, Uğur Dündar eski cümlelerini hatırlattı

Sözcü TV’nin başına getirilen Yılmaz Özdil’in, kısa süre önce Sözcü’ye 'veda' eden gazeteci Uğur Dündar’ı üstü kapalı eleştirmesi üzerine Dündar, Özdil’in kendisi hakkında geçmişte kurduğu cümleyi alıntı olarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Sözcü TV'de 'Kırmızı Beyaz' programında 'Sözcü'de ne oluyor?' sorusuna yanıt veren Özdil, isim vermeden gazeteci Uğur Dündar'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Torun sevmesi gereken insanların hâlâ televizyonda kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici bir şeydir. Bizim en büyük derdimiz bu ülkenin gençlerinin geleceğinin çalınmasıdır. Dolayısıyla bırakalım gençler yapsın kardeşim. Araştırmacı gazetecilik falan başlıyor Sözcü Televizyonu'nda, kardeşim araştırmamacı gazeteci mi olur? Araştırmadan gazete nasıl yapılır."

Ardından Dündar ise, Özdil'in kendisine yönelik geçmişte kurduğu övgü dolu sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı:

"Uğur Dündar’ın aldığı iltifat az bile; Türkiye ona borçlu. Uğur Dündar’la bu kadar yakın çalışmış olmak, kızıma bırakacağım mirastır benim için. Bu işin Zeus'udur o. Uğur Dündar sadece mesleğiyle değil, yaşam biçimiyle de örnek olması gereken bir insan. Sadece kendisiyle de ilgilenmez. Mesela benim de sağlıklı yaşamam için büyük çaba harcıyor."