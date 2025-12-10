Yılmaz Özdil eleştirdi, Uğur Dündar eski cümlelerini hatırlattı
Sözcü TV'nin başına getirilen Yılmaz Özdil’in gazeteci Uğur Dündar’a yönelik üstü kapalı eleştirisi üzerine, Dündar geçmişte Özdil’in kendisi için söylediği 'övgü dolu' sözleri paylaştı.
Sözcü TV’nin başına getirilen Yılmaz Özdil’in, kısa süre önce Sözcü’ye 'veda' eden gazeteci Uğur Dündar’ı üstü kapalı eleştirmesi üzerine Dündar, Özdil’in kendisi hakkında geçmişte kurduğu cümleyi alıntı olarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Sözcü TV'de 'Kırmızı Beyaz' programında 'Sözcü'de ne oluyor?' sorusuna yanıt veren Özdil, isim vermeden gazeteci Uğur Dündar'a yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Torun sevmesi gereken insanların hâlâ televizyonda kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici bir şeydir. Bizim en büyük derdimiz bu ülkenin gençlerinin geleceğinin çalınmasıdır. Dolayısıyla bırakalım gençler yapsın kardeşim. Araştırmacı gazetecilik falan başlıyor Sözcü Televizyonu'nda, kardeşim araştırmamacı gazeteci mi olur? Araştırmadan gazete nasıl yapılır."
Ardından Dündar ise, Özdil'in kendisine yönelik geçmişte kurduğu övgü dolu sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı:
"Uğur Dündar’ın aldığı iltifat az bile; Türkiye ona borçlu. Uğur Dündar’la bu kadar yakın çalışmış olmak, kızıma bırakacağım mirastır benim için. Bu işin Zeus'udur o. Uğur Dündar sadece mesleğiyle değil, yaşam biçimiyle de örnek olması gereken bir insan. Sadece kendisiyle de ilgilenmez. Mesela benim de sağlıklı yaşamam için büyük çaba harcıyor."
Sözcü TV’de 14 gazeteci işten çıkarılmış, daha sonra da yeni yönetimin göreve geldiği açıklanmıştı.
Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı olmuştu.
İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.
Özdil’in yeni görevinin ardından 2012 yılından bu yana Sözcü Gazetesi'nde yazan gazeteci Uğur Dündar da Sözcü grubundan ayrılarak Halk TV’ye katılmıştı.
Kanalın avukatlığını ise suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın üstlendiği ortaya çıkmıştı. Peker’in gazeteye ortak olduğu öne sürülmüş ancak söz konusu iddialar Barkın tarafından yalanlanmıştı.