Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından duyurdu. Erdinç, "Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan veya aşağılayıcı paylaşımı nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı" dedi.
Özdil sosyal medyada “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” paylaşımı yapmıştı.