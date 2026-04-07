Yılmaz Özdil'in istifasında "Akın Gürlek" detayı

Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'a sitem ederek "veda mesajı" paylaşıp Sözcü TV ve Sözcü gazetesinden ayrılan Özdil'in istifasının perde arkasında, gazeteye atılan bir manşet olduğu öne sürüldü.

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre, söz konusu manşet gazetenin 27 Mart tarihli baskısındaki, "Eski Türkiye’de tapu için amiral batıyordu" haberi. Gazete, CHP Lideri Özgür Özel'in açıkladığı "Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapuları" tartışılırken eski bir haberi manşetine taşımıştı. Yılmaz Özdil ise Sözcü televizyonunun yayınında, "Bu manşeti beğenmedim, reklam arasında arkadaşlara da ileteceğim" demişti.

"BURHANETTİN BULUT" İDDİASINI İSPATLAYAMADI

İddiaya göre Özdil, reklam arasında herkesin duyabileceği biçimde, "Bu haberleri Burhanettin Bulut’un para ile beslediği gazeteciler getiriyor" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine gazete yönetimi kendisinden açıklama istedi.

Haberde, Saygı Öztürk’ün yazdığı haberin Burhanettin Bulut ile alakasını ispatlayamayan Yılmaz Özdil'in, Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay’ın da araya girmesinin ardından görevinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı. Televizyonun reytinglerinin düşmesinin de Özdil'in ayrılma sürecini hızlandırdığı öne sürüldü.

ÖZEL'İN "MAL VARLIĞI" AÇIKLAMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Yılmaz Özdil daha önce Sözcü TV’deki programlarda ve kendi yayınlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapularını gündeme getirerek İBB davasını gölgelemekle eleştirmişti. Gürlek’in bayramda gazetecileri bakanlığa davet etmesini de "iletişim başarısı" olarak nitelendiren Özdil, tapu iddialarına mesafeli yaklaşmıştı.