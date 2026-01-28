Yılmaz Özdil: Sedat Peker benim kardeşim, varlığıyla onur duyuyorum

Sözcü TV'nin başına getirilen Yılmaz Özdil, suç örgütü lideri Sedat Peker'i övmeye doyamadı.

İpek Özbey'in sunduğu 'Kırmızı Beyaz' adlı programda konuşan Özdil, Sedat Peker için "kardeşim" dedi.

"HERKES HERKESİ SEVEBİLİR"

Peker'in "varlığıyla onur duyduğunu" ifade eden Özdil, İpek Özbey'in nasıl tanıştıklarına yönelik sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bizim aramızdaki ilişki bir gazeteci-haber kaynağı ilişkisi değil. Varlığıyla onur duyduğum Sedat Peker diyorum çünkü herkes herkesi sevebilir ben de onu seviyorum bu kadar yani. Ben bir kez olsun Sedat Peker'e herhangi bir konuda haber almak için sormadım. O da bir kez olsun haber yapılması vs için benden bir şey istemedi. Bizim aramızdaki ilişkin arkadaş-kardeşlik ilişkisi yani. Ben onun kardeşiyim, o benim kardeşim. Gazeteci olarak Sedat Peker ile ne röportajı yapacaksın o ne isterse onu söyler sana zaten. Çok zeki br insan ben zekaya hayranım."

"NAMUSLU BİR İNSANIN SEDAT PEKER'DEN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

"Namuslu bir insanın" suç örgütü lideri Sedat Peker'den zarar görmediğini de savunan Yılmaz Özdil, Peker'i övmeye şöyle devam etti:

"Ailesine düşkünlüğü konusunda, o da benim gibi 'kız babası örgütü' mensubu, kızlarına düşkün olması çok güzel bir şey. Namuslu bir insanın Sedat Peker'den zarar gördüğünü ben görmedim. Sen gördün mü? Ben görmedim. Görürsem onu da söylerim ama görmedim. Söylediklerinde yanlış bir şey var mı? Hayır. İnsanlara yardım etme konusunda bir hata var mı? Hayır. O zaman neyi eleştiriyorsunuz?"