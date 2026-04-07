Yılmaz Özdil, Sözcü'den istifasına dair ilk kez konuştu

Sözcü TV yönetiminden ve yazarlıktan istifa eden Yılmaz Özdil, ayrılık sürecine dair ilk kez konuştu.

YouTube kanalında sabah saatlerinde yaptığı yayının başlangıcında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özdil şunları söyledi:

Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Konuşmamıza bile pek gerek kalmayacak. Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yapıyorum. Doğruları dosdoğru anlatıyorum. Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Ekrandan ve gazeteden ayrıldım ama meslekten ayrılmadım. Bağımsız gazeteciliğe buradan devam edeceğim. YouTube'a hiçbir parti veya parti yönetimi kendi koltuğu için baskı uygulayamıyor. Zübüğe zübük, gukuk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan devam edeceğiz. Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır, çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek.

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV 3 yıl önce kurulduğunda kanalın başında olan Özdil, kısa süre sonra istifa etmişti.

Özdil ikinci kez aralık ayının başında kanalın başına getirilmişti. Özdil'in Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından 14 kişi işten çıkarılmıştı.

Kanalın avukatlığını ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın üstlenmişti.

Özdil son günlerde suç örgütü lideri Sedat Peker ile olan ilişkisi ve bazı CHP'li siyasilerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. Son olarak CHP Grupbaşkanvekili Gökhan Günaydın Sözcü TV'deki yayın anlayışını "A Haber tarzı" olarak nitelendirmiş Özdil de sosyal medya hesabından Günaydın'a cevap vermişti.

Dün medyaya yansıyan haberlerde ise Özdil'in siyasetçilerle yaşadığı polemiklerin ardından istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sunduğu bildirilmişti.