Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesine dönüyor
2023 yılında Sözcü gazetesinde ayrılan Yılmaz Özdil'in gazetedeki yazılarına döneceği öne sürüldü.
Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesine dönmeye hazırlanıyor.
Gazeteci İsmail Saymaz, Özdil'in önümüzdeki aydan itibaren Sözcü gazetesinde yazılarına döneceğini duyurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Saymaz, Özdil'in Sözcü TV'de program yapmasının da gündemde olduğunu söyledi.
Saymaz, şu ifadeleri kullandı:
"Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor."
Özdil, 2023 yılının Mart ayında gazeteden ayrılmıştı.
Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 25, 2025
Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor.