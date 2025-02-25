Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesine dönüyor

Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesine dönmeye hazırlanıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Özdil'in önümüzdeki aydan itibaren Sözcü gazetesinde yazılarına döneceğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Saymaz, Özdil'in Sözcü TV'de program yapmasının da gündemde olduğunu söyledi.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor."

Özdil, 2023 yılının Mart ayında gazeteden ayrılmıştı.