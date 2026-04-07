Yılmaz Özdil Sözcü TV'den ayrıldı
Sözcü TV'den ve Sözcü gazetesinden istifa eden Yılmaz Özdil bugün kanaldan uğurlandı.
Sözcü TV yönetiminden ve köşe yazarlığından istifa eden Yılmaz Özdil, bugün yönetimle yaptığı toplantı sonrası kanaldan ayrıldı.
4 ay önce Sözcü TV yönetimine getirilen Yılmaz Özdil, görevinden ve yazarlıktan istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sundu.
İstifasının hemen ardından YouTube'da yayın yapmaya başlayan Özdil, kısa bir açıklama yaptı. Özdil, "Zübüğe zübük, gukuk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan devam edeceğiz. Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır, çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek" dedi.
Özdil, istifa gündemiyle bugün kanalda yönetimle toplantı yaptı. Özdil, toplantı sonrası kanaldan alkışlarla uğurlandı.