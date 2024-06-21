Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…

CHP lideri Özgür Özel’in eleştirilerine YouTube kanalındaki bir yayınla yanıt veren gazeteci Yılmaz Özdil, “Benden özür dileyene kadar hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğim” dedi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube yayınında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Özel’in, kendisini kutuplaşmadan beslenmekle ve CHP’ye ağır hakaretler etmekle suçladığını belirten Özdil, bu iddiaların asılsız olduğunu belgeleriyle kanıtlayacağını ifade etti. Özdil, 42 yıldır CHP’li olduğunu ve CHP’yi savunduğu için diğer partiler tarafından defalarca mahkemeye verildiğini vurguladı.

Özdil, Özel’in kendisiyle ilgili iddialarının tamamen yalan ve iftira olduğunu belirterek, Özel’in seçimin ertesi günü yazdığı iddia edilen “bidon kafa” yazısının doğru olmadığını ve bu yazının seçimle alakası olmadığını söyledi. Ayrıca, Özel’in kendisine yönelik eleştirilerinin kişisel kin ve iftira içerdiğini belirten Özdil, bunları belgeleriyle çürüteceğini ifade etti.

YILMAZ ÖZDİL: PAZARTESİ ANLATACAĞIM

Özdil, Özel’in genel başkan olarak başarısız olduğunu ve CHP’yi savunmak yerine kendisine saldırdığını dile getirerek, “Özgür Özel’in CHP tarihinin en çapsız genel başkanı olduğunu söylüyorum. Bu koltuğa yakışmıyor.” dedi. Özdil, ayrıca Özel’in AKP medyası tarafından parlatıldığını ve gerçek CHP’liler yerine AKP’nin çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

Özdil, yayınında “Özgür Özel, bana karşı şahsi kin duyuyor. Hadiseyi şahsileştiriyor. O zaman diyorum ki; elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Benden özür dileyene kadar hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Ama sindire sindire anlatacağım. Bu günlük bu kadar. Asıl pazartesi günü anlatacağım” ifadelerini de kullandı.