Yılmaz: TCMB verilerine göre brüt rezervler 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 8 Ağustos haftasında brüt rezervlerin 174,4 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada brüt rezervlerdeki artışa dikkat çekti. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yükselen uluslararası rezervler; ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır.

Öngörülen düzeyin altında seyreden cari açık ile dış finansman ihtiyacı azalırken, risk primindeki gerilemeyle dış finansmanın maliyeti düşmektedir. Teknik analizler yıl sonunda enflasyon oranının Merkez Bankasının tahmin aralığında (yüzde 25-29) gerçekleşeceğini göstermektedir.

Sağlanan gelişmelerin beklentilere daha fazla yansıması ile dezenflasyon süreci güç kazanacaktır. Finansal istikrarın güçlendiği, enflasyon oranında düşüşün devam ettiği bir ortamda; sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlı ve koordineli bir şekilde sürdüreceğiz."