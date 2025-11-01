Yılmaz topu Saray’a attı

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri sırasında, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yeniden ekonomi yönetiminde görev alabileceği yönündeki iddialar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yöndeki sorulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabineyi "İstediği zaman, istediği gibi oluşturma" yetkisini hatırlatarak yanıt verdi.

Komisyon görüşmeleri sırasında milletvekilleri Yılmaz’a “Ali Babacan'la ilgili bir plan var mı? Ali Babacan'ın ekonomiyi kurtaracağını düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

“Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan konular” diyen Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız seçilmiş Cumhurbaşkanı, Anayasa gereği, yasalarımız gereği kabinesini istediği gibi, istediği zaman oluşturma imkânı var. Yeni sistemde de güvenoyu şartı yok biliyorsunuz, artık vatandaş doğrudan güvenoyu veriyor. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan hususlar” yanıtını verdi.

Milletvekillerinin “Manşeti verdiniz” tepkilerinin ardından Yılmaz, “Bu herkesin bildiği, malumu ilam etmiş oldum. Cumhurbaşkanımız hükûmetini istediği gibi, istediği zaman kurar, öyle bir ihtiyaç görüyorsa yapar, buna bizim yani bunun ötesinde bir yorum yapmamız doğru olmaz anlamında söylüyorum” diye ekledi.

ARAÇ SALTANATI YOKMUŞ!

Bütçe görüşmelerinde kamudaki araç saltanatı da gündeme geldi. Mayıs 2024’te tasarruf genelgesi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç fazlası kamu taşıtlarının tasfiye edileceği duyuruldu. Ancak aradan geçen sürede kamuda taşıt sayısı arttı. 2024’te 111 bin 599 olan kamudaki araç sayısı, kiralık araçlar hariç 125 bin 311’e yükseldi. Kamudaki araç sayısını açıklayan Cevdet Yılmaz, “Bunların yüzde 65'i savunma ve güvenlik hizmetlerinde yani 80 bin 951 adet savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 11 bin 652 adedi yani yüzde 9'u sağlık hizmetlerinde, 7 bin 556 adedi yüzde 6'sı tarım ve hayvancılık, ormancılık hizmetlerinde, 6 bin 584 adedi yüzde 5'i eğitim hizmetlerinde, 5 bin 253 adedi yüzde 4'ü adalet hizmetlerinde, 14 bin 315 adedi yüzde 11'i ise diğer idarelerimizce yürütülen hizmetlerde kullanılıyor” dedi.

Makam aracı olarak kullanılan taşıt sayısının ise toplam taşıt sayısının yüzde 1,6'sını oluşturduğunu iddia eden Yılmaz, “Bu araçlar vali, kaymakam, genel müdür ve dengi, üstü yöneticilere tahsis edilmiş durumda” diye konuştu.

Yılmaz, milletvekillerinin kiralık araçlara ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.

∗∗∗

“İNŞA ETTİĞİMİZ NOKTADAN UZAĞIZ”

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, son yılların ekonomi tablosunu özetleyen bir konuşma yaptı. “Emeklinin yaşadığı sorunların farkındayız. Asgari ücretle geçinmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Kiraların anormal şekilde yükseldiğinin farkındayız” diyen Yegin.

“Biz olağanüstü bir ekonomi var, diye pembe tablo çizmiyoruz” diye de ekledi.

Gelir dağılımında geriye dönüldüğünü ifade eden Yeğin, “Ekonominin genel durumundan kaynaklanan, milletin omuzlarında olan yükün de farkındayız” dedi.