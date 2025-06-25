Yılmaz Tunç: 1 yıl ceza alan 18 gün hapis yatacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç yaptığı açıklamada "1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak. Cezasızlık algısı ortadan kalkacak" dedi.

Bakan Tunç "TBMM'de taslağı kabul edilen yeni düzenlemeye göre; 2 yıl hapis cezası alan en az 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay ceza alan 9 gün hapiste yatacak. Bu da toplumdaki cezasızlık algısını yok edecek." ifadelerini kullandı.

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