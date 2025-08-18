Yılmaz Tunç, 7 madde açıkladı: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili Türk Ceza Kanunu (TCK) ve bazı kanunlarda yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı gencin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını anımsattı.

Ahmet Minguzzi cinayetini anımsatan Tunç, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının, üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu haline geldiğini söyledi.

7 MADDE AÇIKLADI

Bu gerekçeyle bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğduğunu kaydeden Tunç, devamla şu ifadeleri kullandı:

"• 15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi,

• Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması,

• Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi,

• Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi,

• Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi,

• Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi,

• Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.

Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz."