Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yılmaz Tunç açıkladı: 3 ilde yetkililere "sokak hayvanları" soruşturması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari, Erzurum ve Konya'da, "sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması" ile ilgili yetkililer hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, "Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır" dedi.

Güncel
  • 11.03.2025 14:48
  • Giriş: 11.03.2025 14:48
  • Güncelleme: 11.03.2025 15:01
Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Tunç açıkladı: 3 ilde yetkililere "sokak hayvanları" soruşturması
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi" konusunda görevini ihmal edenler hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanacağını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki çocuğun sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısında hayatını kaybettiğini, Erzurum Narman'da da bir çocuğun yaralandığını anımsattı.

Sahipsiz hayvan meselesini "ertelenemez" olarak niteleyen Tunç, şunları kaydetti:

"Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır."

BirGün'e Abone Ol