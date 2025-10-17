Yılmaz Tunç: Ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir" şeklindeki ifadelerinin birilerini rahatsız ettiğini savundu.

Tunç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025 - 2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Tunç, yargı sistemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"HAZMEDEMİYORLAR"

"Adaletin devletin temeli olduğunu, kendisi "hukuk devleti" dedikçe birilerinin bundan rahatsız olduğunu savunan Tunç, şunları söyledi:

"Tabii hukuk eğitimi çok önemli. Hukuk meslekleri giriş sınavı başarıda çok belki ölçü olmalıdır. Ama önemli olan o öğrencilere hukuk misyonu kazandırmak onlara adalet duygusunu işlemeli çünkü adalet en önemli kavram en önemli şey Adalet mülkün temelidir. Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Adalet devletin temelidir. Adalet Hazreti Mevlana'nın deyimiyle her şeyin yerli yerine koymaktır. Tabii ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorlar? Çünkü hukuk devletinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir diye konuşmamın içerisinde söylediğim zaman birileri maalesef çok rahatsız oluyor.

Onların hukuk devletinden anladıkları 27 Mayıs hukuk devleti 27 Mayıs Yargısı Adnan Menderes'i ve bakanları asan yargı sistemi. Onların hukuk devletinden anladıkları 12 Eylül gençlerin yaşını büyüterek bir sağdan bir soldan diyerek idama mahkum eden yani onların bağımsız ve tarafsız yargıdan anladıkları 28 Şubat vesayetçilerinin karşısında el pençe durduran, hazır ola geçen yargı sistemi o 28 Şubat'ta üniversite birincisi kızlarımız yaka paça kürsülerden atılırken yargı o atanları soruşturdu mu? Soruşturmadı işte istedikleri yargı o yargı sistemi. Ama bizim hukuk devletinden anladığımız 15 Temmuz darbecilerinden hesap soran yargı yolsuzluktan da hesap soran yargı, hırsızlıktan da hesap soran yargı. İşte o nedenle hazmedilemeyen bu. Aradaki fark bu.

Diyorlar ki hukuk devleti hukuka güvenlik, hukuk güvenliği konusunda Türkiye Dünyanın en gerisinde böyle bir kara propagandaya gençler aldanmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı, bağımsız ve tarafsızdır ve o Türkiye'nin üzerinde gösterilen ülkelerden kat kat önde."

"GENÇLERİMİZİ KARAMSARLIĞA İTMEK İSTEYENLER VAR"

PKK'nin silah bırakma sürecine yönelik açıklamalarda bulunan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir şekilde inşa edeceğiz inşallah" dedi.

Gençleri karamsarlığa itmek isteyen bazı karanlık düşünceli kişiler olduğunu söyleyen Tunç, şöyle devam etti:

"Gençler Türkiye'yi terk etti, beyin göçü oldu vesaire eleştirileriyle ve karalamalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Gençliğimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz. Bugün ASELSAN'da, Roketsan'da, Avelsan'da, BAYKAR'da savunma sanayi kuruluşlarımızda, enerji, şirketlerinde, yazılım mühendislerimiz, Türkiye'nin teknoloji mühendisleri, genç beyinleri Türkiye için çalışıyor. Türkiye vizyon inşa etmek için çalışıyor. Binlercesi var. İşte bunları görmezden geleceksiniz ama farklı sebeplerle, eğitim vesilesiyle yurt dışına da gidilebilir. İlim Çin'de de olsa alınız. Her yere gidilebilir. Bütün dünyayı okuyacağız. Araştıracağız. Üreteceğiz çok çalışacağız. Üniversitenin daha ilk günlerindesiniz. Genç kardeşlerimiz var. Bol bol okuyacağız. Başta derslerimiz ve derslerin haricinde çok çeşitli kaynaklardan yararlanacağız."