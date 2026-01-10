Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanı'mıza yönelik meşruiyet tartışmalarının hiçbir geçerliliği yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İftiraların, mesnetsiz ithamların, çirkin yakıştırmaların, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik meşruiyet tartışmalarının hiçbir geçerliliği söz konusu değil" dedi.

Tunç, Memur-Sen ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde Kızılcahamam'daki otelde düzenlenen "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu-Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar" Sempozyumu'nda konuştu.

"SENDİKACILIK BİR DEMOKRASİ SINAVIDIR"

Tunç, şunları kaydetti:

"Sendikacılık, sadece bir hak alanı değil aynı zamanda bir demokrasi sınavıdır. İşte bu noktada Türkiye'nin son 23 yılı, sendikal hakların söylemden çıkıp somut kazanımlara dönüştürüldüğü bir reform dönemi olmuştur. 2002 yılı sonrasında hayata geçirilen düzenlemeler, sendikacılığın tarihsel mücadelesini modern hukuk devleti zemininde yeniden tahkim eden bir kırılma noktası olmuştur. Kamu yönetiminde katılımcılığı, şeffaflığı ve sosyal diyaloğu merkeze alan bu anlayış, kamu görevlilerinin sendikal hakları konusunda da kendini güçlü biçimde hissettirmiştir. İşte bu anlayışla anayasal, yasal ve idari uygulamaya yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdik."

"MEŞRUİYETİ DIŞ ÜLKELERDE ÜLKEMİZİ ŞİKAYET EDEREK ARAMAYIZ"

Tunç, sorunları konuşarak çözmeyi yönetim anlayışlarının esası kabul ettiklerini belirterek, son 23 yılda sadece çalışma hayatında değil birçok alanda kronikleşmiş meseleleri çözüme kavuşturduklarını savundu.

Her türlü eleştiriye açık olduklarını ancak bunların sadece engelleme, karşı çıkma, karalama ve hakaretten ibaret olmasının ülkeye fayda sağlamayacağını söyleyen Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"İftiraların, mesnetsiz ithamların, çirkin yakıştırmaların, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik meşruiyet tartışmalarının hiçbir geçerliliği söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Cumhur İttifakı ve AK Parti, meşruiyetini milletten alır. Meşruiyetini alarak millete hizmet ettiği için çeyrek asırdır da millet vazgeçmemiştir ve bundan sonra da vazgeçmeyecektir. Biz, meşruiyeti yabancılarda, dış ülkelerde ülkemizi şikayet ederek aramayız. Maalesef ülkemiz muhalefetinin de böyle bir şanssızlığı var. Keşke daha yapıcı, daha düzeyli ve sürekli proje üreten, ön alan, ön açan bir muhalefet anlayışı olsa."