Yılmaz Tunç-DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşmenin tarihi netleşti.

Görüşme, 18 Nisan Cuma günü gerçekleşecek.

Görüşmenin saati ise 14.00 olarak belirlendi.

DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri yer alacak.

Heyetin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesinin ana konusu yakında TBMM gündemine gelecek 10.Yargı paketi çerçevesindeki düzenlemeler olması bekleniyor.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün aktardığına göre taraflar öncelikli olarak hasta hükümlülerin serbest kalması görüşü üzerinde hemfikir.

Tunç ile DEM İmralı Heyeti’nin şu aşamada “umut hakkı” yla ilgili değerlendirmeleri söz konusu olmayacak ancak iktidarın bu düzenlemelerle ilgili hazırlıklarını da tamamladığı belirtiliyor.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

DEM Parti heyeti son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan'da Saray'da bir araya gelmişti.

Görüşmede DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alırken, Erdoğan’a MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala eşlik etmişti.