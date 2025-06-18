Yılmaz Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebine ilişkin konuştu. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.

19 Mart operasyonları kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.

Ünal, "Müvekkilimizin geçmişte iki kez geçirmiş olduğu akut lösemi ve lenfoma hastalıkları ile halihazırda yaşadığı hızlı kilo kaybı ve tiroit rahatsızlığı gibi ciddi sağlık sorunları, tutukluluğun devamının hayati risk oluşturacak boyuta ulaştığını göstermektedir" demişti.