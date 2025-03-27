Yılmaz Tunç: Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, adli makamlardır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Basın Kuruluşları Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın bağımsız makamlar tarafından yürütüldüğünü savunan Yılmaz Tunç, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin "Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, adli makamlardır" yorumunda bulundu.

"ADLİ SORUŞTURMAYI CUMHURBAŞKANIMIZLA İLİŞKİLENDİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Düşünce ve ifade hürriyetinin güçlendirilmesi için son 23 yılda çok önemli reformları hayata geçirdik.

Geçen hafta aralarında İBB Başkanı’nın da bulunduğu 106 kişi hakkında iki ayrı soruşturma başlatılmıştır. Her iki soruşturmada 106 kişiden 51'i tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri başladığı andan itibaren deliller hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan adli soruşturmayı siyasi saiklerle yürütülen bir soruşturma gibi göstermeye çalıştırmışlardır. Adli soruşturmayı sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Soruşturma tamamen bağımsız adli makamlar tarafından yürütülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütmektedir. Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, adli makamlardır.

Yargı huzurunda savunma yapmak herkes için bir haktır.

Soruşturmanın gizliliği ortadan kaldırıldığında sonuç kamuoyu tarafından görülecektir."