Yılmaz Tunç'tan Avrupa Konseyi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi'nin "muhalif belediye başkanlarının tutuklanmasına son verilmesi" çağrısına ilişkin konuştu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin "İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları serbest bırakılsın" yönündeki açıklamasını değerlendiren Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi'nin açıklamasının Türkiye'nin iç hukukuna müdahale olduğunu öne sürdü.

Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada yargı süreçlerinin bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle yürütüldüğünü savundu.

"Türkiye’de hiçbir vatandaşımız, siyasi görüşü nedeniyle değil, ancak somut ve ciddi delillere dayalı olarak yargı süreçlerine tabi tutulur" diyen Yılmaz Tunç, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin tarafsız ve yapıcı bir diyalog zemini arayışı yerine, ön yargılı ve siyasallaşmış bir dil kullanması, kendi itibarlarına da zarar veren bir tutumdur” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç'un X'ten yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve ülkemize yönelik ağır ithamlar içeren bildiri, hem hukuki gerçeklerden uzak hem de tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden bir yaklaşımın ürünüdür. Türkiye, Avrupa Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi’ni imzalayan, onaylayan ve iç hukukuna dahil ederek bu alandaki kararlılığını defaatle ortaya koymuş bir Hukuk Devletidir. Yargı süreçleri, bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle, hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütülmektedir. Siyasi saiklerle hazırlanmış bu tür açıklamaların, yargının bağımsızlığına saygı göstermekten çok, iç hukukumuza müdahale niteliği taşıdığı açıktır. Devam eden yargı süreçleri hakkında ön yargılı ve tek taraflı değerlendirmelerde bulunmak, evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşmaz.

Yerel yönetimlere ilişkin uygulamalar, tamamen hukuk kuralları çerçevesinde, Anayasa ve kanunlarımıza uygun olarak suç iddiası ile yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Herkes kanun önünde eşittir. Kamu görevlilerinin, suç teşkil eden eylemlerle ilişkilendirilmesi halinde yargı önünde hesap vermeleri evrensel bir hukuk ilkesidir. Türkiye’de hiçbir vatandaşımız, siyasi görüşü nedeniyle değil, ancak somut ve ciddi delillere dayalı olarak yargı süreçlerine tabi tutulur. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin tarafsız ve yapıcı bir diyalog zemini arayışı yerine, ön yargılı ve siyasallaşmış bir dil kullanması, kendi itibarlarına da zarar veren bir tutumdur.”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve ülkemize yönelik ağır ithamlar içeren bildiri, hem hukuki gerçeklerden uzak hem de tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden bir yaklaşımın ürünüdür.



Türkiye, Avrupa Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi’ni…

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 28, 2025