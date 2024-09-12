Yılmaz Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Cenaze Türkiye'ye ne zaman getirilecek?

İsrail askerleri tarafından 6 Eylül'de Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle gelişmeler sürüyor.

DHA'nın aktardığına göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Eygi'nin defin işlemleri hakkında bilgi veren Tunç, "Naaşı önce İstanbul’a sonra İzmir’e sonra Didim’e gidecek defnedilecek" diye konuştu.

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Ayşenur’un hakkını hukukunu savunmak bizim boynumuzun borcu. Ayşenur’un naaşı önce İstanbul’a sonra İzmir’e sonra Didim’e gidecek defnedilecek. Ankara cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yetkili. Bir soruşturma başlattık. Ayşenur başından vuruldu, görüntüler var. Hem uluslararası arenada hem de iç hukuktan dolayı haklarımızı kullanacağız."

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin yarın Türkiye'ye getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

YARIN TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLİR

Bakanlığın açıklamasında şunlara yer verildi:

"İşgal altındaki Batı Şeria’daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye nakledilmesiyle ilgili işlemler bugün Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuz tarafından tamamlanmıştır. Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir."

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İsrail, 6 Eylül'de, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.

Saldırıda Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTİ

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda tepkilere neden oldu.