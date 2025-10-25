Yılmaz Tunç'tan BM'de "siber suç" imzası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin, siber suçların önlenmesi, delillendirilmesi ve cezalandırılması başta olmak üzere bu alanda uluslararası düzeyde kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

Tunç, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi imza törenine katıldı.

Tunç, buradaki konuşmasında, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği sayısız faydanın yanı sıra siber suçların da küresel bir tehlike olarak ülkelerin güvenliği, istikrarı ve refahı için en ciddi tehditlerden biri haline geldiğini söyledi.

"HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI OLAN İLK EVRENSEL BELGE"

Bu tehdidin sınır aşan niteliğinin, aynı ölçüde ülkelerin sınırlarını aşan ortak bir yanıt vermeyi gerektirdiğine işaret eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, siber suçlar çok büyük ekonomik kayıplar oluşturmanın yanı sıra demokrasilerimizi, insan haklarını ve toplumsal güvenliğimizi doğrudan tehdit etmektedir. Siber saldırılar, veri güvenliği ihlali, terör, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti ve kültür varlığı kaçakçılığı gibi sınır aşan suçlarla mücadele, yeni tedbirler alınmasını ve uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletlerin bu önemli sözleşmesi, devletlere ve uluslararası topluluğa siber suçlarla mücadelede gerekli hukuki araçları ve işbirliği mekanizmalarını sunmaktadır. Bu yönüyle tarihi bir nitelik taşıyan sözleşme, aynı zamanda siber suçlarla mücadele alanında hukuki bağlayıcılığı olan ilk evrensel belgedir."