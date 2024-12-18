Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı başvurusu hakkında açıklama: Müsait bir zaman belirleyeceğiz

DEM Parti’nin PKK Lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı yazılı başvuru hakkında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" dedi.

Tunç, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar verileceğini söyledi.

GEÇEN HAFTA DA BENZER ŞEKİLDE KONUŞMUŞTU

Yılmaz Tunç, geçen hafta da benzer bir açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin 10 Aralık'ta da konuşan Tunç, başvuruyu değerlendirdiklerini belirterek "Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak" demişti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de ilk kez PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını dile getirmişti.

Bahçeli, 26 Kasım'da partininin grup toplantısında DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını istemişti. Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları da İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın elektronik ortamdan yaptığı başvuruda, "İmralı F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tülay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz" denilmişti.