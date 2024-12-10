Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı başvurusu hakkında açıklama: "Uygun bir gün belirlemeye çalışıyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı yazılı başvuruya ilişkin konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri oturumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz Tunç, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de ilk kez PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını dile getirmişti.

Bahçeli, 26 Kasım'da partininin grup toplantısında DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını istemişti. Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları da İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın elektronik ortamdan yaptığı başvuruda, "İmralı F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tülay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz" denilmişti.