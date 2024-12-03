Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebi hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin sürecin devam ettiğini belirtti.

DHA'nın aktardığına göre, Tunç, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 1999'dan bu yana İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuru hakkında konuştu.

Tunç, "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de ilk kez PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını dile getirmişti.

Bahçeli son grup toplantısında DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını istemişti. Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları da İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvurmuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın elektronik ortamdan yaptığı başvuruda, "İmralı F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tülay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz" denilmişti.