Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'ye yanıt: Top iktidarda ne demek, biz top oynamıyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK'nin silah bırakma sürecine yönelik DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Tunç, "Top iktidarda ne demek? Biz top oynamıyoruz" dedi.

AKP'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın açıklamalarını değerlendirdi.

"HERKESİN SORUMLU DAVRANMASI GEREKİYOR"

Süreçte bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirten Tunç, "Al ver söz konusu olamaz. Burada top oynamıyoruz, bu ciddi bir mesele. Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak. Bu süreçte herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Sorumluluk makamında olanlar sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, silah bırakma sürecine yönelik değerlendirmesinde, "Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" diye konuşmuştu.