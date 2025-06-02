Yılmaz Tunç'tan 'infaz paketi' açıklaması

Meclis Adalet Komisyonu’nda 15 saatlik görüşmelerin ardından kabul edilen ve 30 maddeden oluşan 10. Yargı Paketi’nin bugün Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada infaz rejimi, trafik suçları, çocuk hükümlüler ve dijital internet ortamındaki hak ihlalleri dahil pek çok alanda değişiklik öngörüldüğünü açıkladı.

Tunç, “Toplumda oluşan cezasızlık algısı bu düzenlemeyle sona erecek” dedi ve yeni sistemde 2 yılın altındaki cezalarda bile hükümlülerin en az yüzde 10’luk kısmının cezaevinde geçirileceğini vurguladı.

EV HAPSİ ARTABİLİR

Yeni pakette, özellikle yaşlı, engelli ve doğum yapmış kadın hükümlüler için cezanın konutta infazının kapsamı genişletiliyor. Buna göre, 80 yaşını aşmış kişiler 6 yıla kadar olan hapis cezalarını evlerinde çekebilecek. Ayrıca, ağır hastalık ya da engellilik durumu nedeniyle cezaevinde yaşamını sürdüremeyecek durumda olanlar için de ev hapsi yolu açılıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL İNFAZ DÜZENLEMESİ

Çocuk hükümlüler için de sistemde değişikliğe gidiliyor. Kasıtlı suçlardan 3 yıl, taksirli suçlardan ise 5 yıla kadar ceza alan çocukların cezaları doğrudan çocuk eğitimevlerinde infaz edilecek. İyi hal durumuna göre çocuk kapalı cezaevinden eğitimevine geçiş de mümkün olacak.

Tunç’un açıkladığı düzenlemeler arasında, trafikte yol kesmenin müstakil suç sayılması da yer alıyor. Bu eylemi gerçekleştirenlere 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek. Ayrıca alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası da artırılıyor.

Düğün, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silah patlatılması durumunda ceza 5 yıla kadar çıkabilecek. Özellikle kuru sıkı silahlar da bu kapsama dahil edilerek, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak.

ŞİDDET VE TEHDİT SUÇLARINA CEZA ARTIŞI

Yeni düzenlemeyle birlikte, kasten yaralama ve tehdit suçlarının cezalarında da artış öngörülüyor. Kasten yaralama cezaları yüzde 50 oranında yükseltilirken, silahla ya da örgüt etkisiyle tehdit gibi ağırlaştırıcı hallerde ceza üst sınırı 7 yıla çıkarılacak.