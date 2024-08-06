Yılmaz Tunç'tan Instagram açıklaması: "BTK yetkilerini kullandı, herkes kanunlara uyacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BTK tarafından erişime kapatılmasına ilişkin basın özgürlüğüne vurgu yaparak "BTK yetkilerini kullandı. Herkes kanunlara uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok" dedi. Tunç, savunmaların alınmasının ardından yargının karar vereceğini belirtti. Tunç, Türkiye'nin İsrail'e ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden soykırım davasına müdahil olmak amacıyla dilekçe vereceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu "Instagram"a getirilen erişim engeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç,109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunç, "Düzenlenen kanunlarla aldığı yetkiler çerçevesinde alınan kararlar var. Katalog suçlar dediğimiz suçlar var. Bunlar olduğunda yayın durdurma yetkisi BTK’ye verilmiş durumda. BTK ise bu yetkiyi kullanmıştır" dedi.

Kapatma kararına karşı idari yargıda açılan davalar odluğunu ifade eden Tunç, "Tabii bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Ve sonrasında yargımız bu konuda kararı verecektir" diye konuştu.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesine ilişkin sosyal medya paylaşımlarına dikkat çeken Tunç, "Başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı?" ifadelerine yer verildi.

Tunç'un konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bilgi Teknolojileri Kurumu Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş, bağımsız bir kuruluş. BTK'nin yetkileri var. 5651 sayılı internet ortamındaki yayınların düzenlenmesine ilişkin kanunumuz var 2007 yılında bu kanun yürürlüğe girmişti. 2014 yılında bu kanunda önemli değişiklikler yapıldı. 2020'de de yine internet kanunumuzda önemli değişiklikler yapıldı. Bu kanunda çeşitli sorumluluklar var.

"BTK VE BAŞKANA VERİLEN YETKİLER VAR"

Erişim sağlayıcıları, internet ile ilgilenen kuruluşlara yönelik herkesin görevleri, sorumlulukları söz konusu. Burada BTK'nin yetkileri var. Bilgi Teknolojileri Kurumu ve başkana verilen yetkiler var. Bu yetkiler çerçevesi içerisinde gerçekleştirilen bir durum söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz; çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulma yetkisi Bilgi Teknolojisi Kurumu başkanına verilmiş bir yetki. BTK hangi gerekçelerle hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını aldığını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Ve öncelikle bu yayın çıkarılmasıyla ilgili bir bildirimde bulunuyor.

BTK, GEREKÇELERİNİ ŞİRKETE BİLDİRDİ

Çıkarılmadığı takdirde yayını durdurma yetkisi var. Tabii bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse zaten soruşturma makamlarının da bu anlamda devreye girmesi söz konusu. BTK gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları da kurallara uyacak. Türkiye'de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa bu görevi devlet kurumlarıyla beraber elbette ki yapmak durumunda. O nedenle BTK'nin vermiş olduğu karar katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur.

KAPATMA KARARINA KARŞI DAVALAR AÇILDI

Sosyal medya şirketi de eğer Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar. Ulaştırma Bakanımızın da yaptığı açıklamaya göre henüz bu yayınların erişime açık olduğunu ve dolayısıyla Instagram'ın açılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bu konuda tabii yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı idari yargıda açılan davalar var. Tabii bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız bu konuda da kararı verecektir.

HANİYE PAYLAŞIMLARININ KALDIRILMASI

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Haniye’nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz.

"BASIN VE YAYIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA VARIZ"

Katalog suçlarına baktığımız zaman özellikle toplumun suçtan korunması, gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle suçtan korunmasıyla ilgili önemli katalog suçlar. Şimdi bu suçlar gerçek hayatta işlendiğinde nasıl yargı makamlarımız tarafından soruşturulup suçlular bir yaptırma tabi tutuluyorsa bu sosyal medya şirketleri üzerinde kimliği belirli ya da fake hesaplarla yapılan bu paylaşımlar nasıl gerçek hayatta suç teşkil ediyorsa bir şey sanal alemde de suçtur. O nedenle toplumu da suçtan korumak gerekir. Burada her şey hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleşir. Basın özgürlüğü, yayın özgürlüğü konusunda sonuna kadar varız. Ama basın yayın yoluyla sosyal medya aracılığıyla suç işlenmesinin önlenmesi de hukuk devletinin görevidir."

SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLMA DİLEKÇESİ VERİLDİ

Tunç, İsrail hakkında kendisine sorulan soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Hakkında yakalama kararı olan Netanyahu ABD'de alkışlandı. Filistinli kardeşlerimizin haklarını Türkiye savunmaya devam edecek. Müdahil dilekçesi UAD'ye verilecek, etkili hazırlık yapıldı. Müdahil dilekçesi uluslararası mahkemeye iletilecek. Tedbir kararının uygulanmaması uluslararası sistemin ne kadar etkisiz olduğunu gösterdi. Türkiye her platformda adaleti savunmaya devam edecek."

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos itibarıyla erişim engeli getirmişti.

Sosyal medya kullanıcıları yasağa tepki gösterirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yasak kararının platformun uyarılara rağmen "katalog suçları" dikkate almaması gerekçesiyle alındığını savunmuştu.