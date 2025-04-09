Yılmaz Tunç'tan 'Mahir Polat' açıklaması: "Adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda ve sağlık durumu sebebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a ilişkin açıklama yaptı.

AKP Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, Mahir Polat'ın kontrollerinin yapıldığını, sonuçlarının Adli Tıp'a gideceğini ve kurumun kararını vereceğini açıkladı.

Tunç, Mahir Polat ile ilgili şunları kaydetti:

"Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayene yapıldı tetkikler istendi. o sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek. Burada tabi yanlış anlamalar var. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir."

ÖCALAN ZİYARETİ

DEM Parti İmralı heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyareti için yeni başvurusu olmadığını ifade eden Tunç, Öcalan'a akraba ziyaretinin bayramda olacağını açıkladı.

GÖZALTINDAKİ ÖĞRENCİLERE 'POLİS ŞİDDETİ' İDDİALARINA AÇIKLAMA

Yılmaz Tunç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 48 kişinin tutuklanması ve devamında yapılan protestolarda tutuklanan gençlerin gözaltında yaşadığı 'polis şiddeti'ne ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Tunç konuya dair açıklamasında, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı, İstanbul'daki adli soruşturmalar başladığında sokak çağrısı yaptı. Gençlerimizin bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Gözaltılarla ilgili olarak 819 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı bunlardan 278'i hakkında tutuklama kararı verilmişti. Önceki gün soruşturmanın neticesinde asliye ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili özellikle hususlar bunlar şu anda asli ceza mahkemesine üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar prensiple beraber kararlar verilebilecektir. Oradaki işlenen fiilin durumuna göre her kişinin farklı eylemi olabilir bunları değerlendirecek olan şu andaki mahkemesidir. İşkenceye sıfır tolerans çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."