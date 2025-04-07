Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat açıklaması: "Rapor onaylanırsa tahliye verilebilir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda ve sağlık durumu sebebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Mahir Polat'a ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, "Adli Tıp Kurumu gerekli muayene ile rapor verecektir. Rapor onaylanırsa tahliye verilebilir" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, şunları söyledi:

"Cezaevi’nde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını idame ettiremeyeceklerle ilgili olarak kanun belli. Burada tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor ve bu raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanması halinde tutuklu kişilerle ilgili adli kontrol kararı verilebileceği mevzuatımızda var."