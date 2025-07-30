Yılmaz Tunç'tan Murat Çalık açıklaması: Yargı, rapor gelmeden de karar verebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; Murat Çalık'ın durumu, TBMM'ye gelmesi beklenen yeni yargı paketi ve çocuk yargılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ilişkin soruyu da yanıtladı.

Çalık'ın tedavi ve tetkik sürecinin hastanede sürdüğünü kaydeden Bakan Tunç, hastaneden gelecek rapor sonrası Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) da bir rapor hazırlayacağını ifade etti.

"YARGI, RAPOR GELMEDEN DE KARAR VEREBİLİR"

Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Muayeneler neticesinde Adli Tıp Kurumu'na raporlar gitti. Adli Tıp Kurumu raporları değerlendirdi ve bazı tetkikler istedi. Bu tetkiklerin yapılması için tutuklunun hastanede gözlem altında olması ve tetkik sürecinin bitiminde raporlarının yeniden değerlendirileceğine dair karar verdi. Adli Tıp raporu tamamen teknik bir konu. Buna heyet karar verecek. Rapor yargıya intikal ettiğinde kararlar verilebilir. Rapor öncesinde de takdir yargının. Yargı, rapor gelmeden de karar verebilir. Dosya kapsamı, tutukluluk sebebi... Tüm bunlar değerlendirilir. Konu tamamen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tetkiklerin, Adli Tıp'a ulaşması sonrası verilecek olan bir karar söz konusu."

"YENİ YARGI PAKETİNDE HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Yeni yasama döneminde TBMM'ye gelmesi beklenen 11'inci yargı paketinin içeriğine dair de konuşan Tunç, "11'inci yargı paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Bütün toplumu ilgilendiren çok sayıda yargı paketini hayata geçirdik. Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var. Bu yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunmaya devam edeceğiz. Örgüt adına suç işleyenler belirtilen cezayı çekiyor. 700 kişinin tahliye olacağı doğru değil. AYM'nin gerekçesi doğrultusunda Meclis'in yeni bir düzenleme yapmamasından kaynaklı" dedi.

VEYSİ AKTAŞ'IN TAHLİYESİ

Yılmaz Tunç, geçtiğimiz hafta İmralı Cezaevi'nden tahliye edilen Veysi Aktaş'ın durumu için ise "Herhangi bir düzenleme sonrası tahliye edilmiş değil. Kişi PKK terör örgütü içerisinde iki PKK'lıyı ajanlık yaptığı gerekçesiyle öldürmesinden dolayı aldığı ceza var. Bu cezanın koşullu salıverme süresi 30 yıl. 30 yıl cezasını çektikten sonra tahliye için başvuruyor ve çoğu kez bu başvurular reddediliyor. 32 yıl dolduktan sonra tahliye ediliyor. Cezası bittikten sonra tahliye olmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK YARGILAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

Çocuk yargılamalarında düzenlemeye gidilebileceğinin sinyanlini veren Yılmaz Tunç, 15 yaşından büyük çocuklar için yeni bir kategori oluşturulabileceğini söyledi:

"Tartışılan konu ceza adaletini ortaya çıkarmak. Her ülkenin ceza kanunları farklı... Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular. Ortaya çıkmış, kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Önemli olan çocuklar bakımından ceza adaletinin sağlanması."

ORMAN YANGINLARI SORUŞTURMASI

Yılmaz Tunç, orman yangınları hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında ise şu ana kadar 168 kişinin gözaltına alındığını, 39 kişinin tutuklandığını, 64 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi.