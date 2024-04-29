Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Sessiz devrim sayılan reformları hayata geçirdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iktidarları döneminde 'sessiz devrim' sayılan reformların hayata geçirdiklerini öne sürerken yeni anayasa ihtiyacının ortadan kalkmadığını ifade etti. Tunç, yeni anayasanın TBMM'de uzlaşmayla çıkmasını beklediğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Hakim Savcı Adayları Eğitim Açılışı ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Tunç, AKP döneminde 'sessiz devrim' sayılan reformların hayata geçirildiğini öne sürdü.

Anayasada şu ana kadar yapılan değişikliklerin 'vesayetçi ruhu' azalttığını ve hukuk devleti ilkesini tahkim ettiğini iddia eden Tunç, buna rağmen Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Tunç, şöyle konuştu:

"Tabii ki hedefimiz demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa. Darbe anayasasında vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik sessiz devrim sayılan reformları hayata geçirmişsek de Anayasamızdaki birçok değişiklik, hem yeknesaklığın bozulması hem zaman içerisindeki maddeler arasındaki çelişkiler nedeniyle uygulamada bazı problemlerin ortaya çıkması ve o maddelerin arasına sinmiş olan vesayetçi ruhun tam anlamıyla ortadan kaldırılmamış olması nedeniyle ülkemizin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açık."

Yılmaz Tunç, yeni anayasa çalışmalarının devam ettiğini belirterek TBMM'de uzlaşmayla çıkmasını beklediğini dile getirdi.