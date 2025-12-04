Yılmaz Tunç, 'Tarihi adım' dedi, sürece dair 'sabotaj' uyarısında bulundu

Adalet Bakanı Tunç, yeni sürece ilişkin, "Bu noktada süreci sabote etmek isteyenler, bu sürecin kalıcı olmasını istemeyenler, geçmişte olduğu gibi yine terörün hortlamasını isteyenler elbette ki Türkiye'nin, milletimizin aleyhinde tuzak kurmak isteyenler olabilir. Biz bu tuzaklara karşı uyanık olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve AKP Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ile Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.

"TARİHİ BİR SÜRECE DOĞRU İNŞALLAH ADIM ATIYORUZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı konuşmaları da hatırlatan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı konuşma, 'İç cepheyi güçlendirelim, bin yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri çıkaralım' sözlerinin ardından Sayın Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı çağrı ve sonrasında başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle beraber terör örgütünün feshi ile ilgili açıklamalar, silah bırakma sürecinin başlaması ve Mecliste 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kalıcı olmasıyla ilgili olarak parlamentonun, milletvekillerimizin, milli iradenin tecelligahı olan Meclisimizin bu sürece büyük bir uzlaşmayla sahip çıkması ve bu noktada inşallah terörün artık tamamıyla tüm unsurlarıyla gerek içeride, gerek dışarıda bütün eylemlerini sona erdirerek kendini tam anlamıyla feshetmesiyle birlikte tarihi bir sürece doğru inşallah adım atıyoruz" sözlerini sarf etti.

Tunç, milletin istemediği hiçbir adımı atmayacaklarını söyleyerek, "Bu noktada süreci sabote etmek isteyenler, bu sürecin kalıcı olmasını istemeyenler, geçmişte olduğu gibi yine terörün hortlamasını isteyenler elbette ki Türkiye'nin, milletimizin aleyhinde tuzak kurmak isteyenler olabilir. Biz bu tuzaklara karşı uyanık olmaya devam edeceğiz. Milletimizin menfaatine olan konuları ele almaya, bir bir çözmeye devam edeceğiz. Milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Şehit ailelerimizi incitecek, onları rencide edecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık, bundan sonra da atmayacağız" dedi.

TUNÇ: YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ

"Geçmişte yargı daha bağımsızdı" söylemlerini hatırlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Geçmişteki yargıyı da tabii ki hatırlıyoruz, hatırlamak bile istemiyoruz aslında. Bu ülkenin seçilmiş Başbakanını, bakanlarını darağacına gönderen, 'Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' diyen yargı bağımsız bir yargı mıydı, 27 Mayıs yargısı? Bu anlayışı kim ortadan kaldırdı? Recep Tayyip Erdoğan ortadan kaldırdı. 'Bir sağdan, bir soldan astık' diyen 12 Eylül yargısını, bu anlayışı kim ortadan kaldırdı? AK Parti kaldırdı, Recep Tayyip Erdoğan, milletimiz kaldırdı. 28 Şubat'ta postmodern darbecilerin karşısında hazır olda duran yargı anlayışı hukuk muydu? Üniversitede birinci olan kızlarımıza başörtülü diye diplomaları verilmediğinde, kürsülerden yaka paça indirilirken yargı niye o indirenlere hesap sormadı? O özgürlüğü savunanlara hesap sordu, partisini kapatmaya çalıştı. 15 Temmuz gecesinde milletimiz meydanlarda ülkesine sahip çıkarken, canı pahasına mücadele ederken bu ülkenin yargısı da hakimi, savcısı evde oturmadı. Gitti adliyelere o darbecileri kıskıvrak yakaladı, gözaltı yaptı, milletin huzurunda hesap vermelerini sağladı. İşte aradaki fark bu. Bugün yargı bağımsız ve tarafsız. Milli iradeye, demokrasiye, demokratik hukuk devletine saygı duyan, darbeciden de vesayetçiden de yolsuzluk yapandan da hırsızlık yapandan da hesap soran bir yargıya kavuştu. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi her alanda, gerek demokratik kalkınma, gerek ekonomik kalkınma anlamında büyütmeye devam edeceğiz."