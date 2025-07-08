Yılmaz Tunç ve DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti görüşmesi "program yoğunluğu" nedeniyle ertelendi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan İmralı Heyeti'nin yer alacağı görüşme bugün 13:30'da gerçekleşecekti.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Gazeteci Alican Uludağ, edindiği kulis bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Uludağ, "DEM Parti İmralı heyeti, dün Erdoğan’la görüşmesinin ardından bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecekti. Ancak görüşme “ program yoğunluğu” gerekçesiyle ertelendi. Ancak perde arkasında 12 şehit için bugün düzenlenecek törenler olduğu öğrenildi. Böyle bir günde yapılacak görüşmenin ve verilecek fotoğrafın tepki çekebileceği belirtildi" diye yazdı.