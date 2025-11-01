Yılmaz Tunç: Yargı teşkilatımız çok karmaşık bir durumla karşı karşıya

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin etkilediği 11 ilde 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması açıldığını anımsatarak, "Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü, 208 tutuklu durumda. Halihazırda 837 soruşturma var. 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda. Davaları devam ediyor" dedi.

Bakan Tunç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, etkinlikte deprem kaynaklı davalarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin de ele alınacağını belirtti.

Deprem sonrası ceza soruşturmaları süreçlerine değinen Tunç, şöyle konuştu:

"Ceza soruşturmalarına baktığımız zaman çok önemli, şu anda devam eden soruşturmalar var. Yargılama aşamasında büyük ölçüde geçildi. Şu an ilk derece yargılamaları daha çok yoğun. Artık istinafa da intikal etmeye başladı. Sonrasında Yargıtayın huzuruna da gelecek. 11 vilayetimizde 2 bin 380 kişi hakkında depremle ilgili ceza soruşturması açılmıştı. Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü, 208 kişi tutuklu durumda. Halihazırda 837 soruşturma var. 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda. Davalar devam ediyor. 986 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Bir yandan ceza yargılamaları sürerken diğer yandan da idari yargı ile ilgili süreçler de aksamadan devam ediyor. İdari yargı ile ilgili şu ana kadar bölgede 116 bin 696 dava açıldı. 83 bin 321 davada idari yargıda ilk derecede karar verildi. 26 bin 493'ü istinafa intikal etti. 19 bin 592'si Bölge İdare Mahkemesi'nde istinafta karara bağlandı. 40 bin 270 derdest dosya bulunuyor İdari Yargı'da."

"KUSURLUYSALAR GEREKLİ CEZALARA ÇARPTIRILACAKLAR"

Bakan Tunç, deprem sonrası ceza soruşturmalarında farklı üniversitelerden gelen bilirkişi raporları arasındaki görüş farklılıklarının olduğunu belirterek, "Tabii bu farklı görüşler yargılama neticesinde farklı sonuçlara yol açacağı için burada özellikle birliği sağlamak ve hakkaniyetli ve adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir. Çünkü konu çok boyutlu. Daha yıllar önce, yarım asır önce yapılan binalar var. Depremin şiddeti var. Depremin tekrar etmesi var. Dolayısıyla o günkü yönetmelik şartları var. O günkü mevzuat var. O günkü mevzuata göre karar veren idare mensupları var ve bugünkü deprem yönetmelikleri var. Ve gerçekten çok karmaşık bir durumla karşı karşıya yargı teşkilatımız. Biz bunu görüyoruz. Tabii yargılanan özellikle bu depremde kusuru olanlar elbette ki adalet önünde bunun savunmasını yapacaklar ve kusurluysalar gerekli cezalara çarptırılacaklar" ifadelerini kullandı.